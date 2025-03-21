Шаронов высказался о невызове Умярова в сборную России

Российский тренер Роман Шаронов высказался об отсутствии полузащитника московского «Спартака» Наиля Умярова в составе национальной команды России на мартовский сбор.

«Что касается невызова Умярова в сборную России, выбор состава определяет главный тренер. Заслуженно это или нет — взгляд болельщика, ведь у каждого есть своё мнение. Но главный тренер может делать что хочет, ведь это его прямая работа. У Карпина свои требования, у Станковича в «Спартаке» — свои. Поэтому мне тяжело сказать, прогрессирует Наиль или нет. Но я вижу его минусы и плюсы», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.