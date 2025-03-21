Тимур Жамалетдинов: мне очень нравится «Спартак», они — претенденты на чемпионство

Бывший форвард московского ЦСКА Тимур Жамалетдинов, ныне выступающий за «Знамя труда», заявил, что ему импонирует «Спартак» по игре в текущем сезоне. Он отметил сильный подбор игроков и качественного тренера в стане красно-белых.

«Мне очень нравится «Спартак» в нынешнем сезоне, хотя я и близко не фанат этой команды. У них хороший подбор футболистов, сильный тренер и забивной нападающий. По последним годам я бы не назвал «Спартак» претендентом на чемпионство, но сейчас могу смело сказать, что они — претенденты. У команды симпатичная игра», — сказал Жамалетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.