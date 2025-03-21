Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Англия — Албания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тимур Жамалетдинов: мне очень нравится «Спартак», они — претенденты на чемпионство

Тимур Жамалетдинов: мне очень нравится «Спартак», они — претенденты на чемпионство
Комментарии

Бывший форвард московского ЦСКА Тимур Жамалетдинов, ныне выступающий за «Знамя труда», заявил, что ему импонирует «Спартак» по игре в текущем сезоне. Он отметил сильный подбор игроков и качественного тренера в стане красно-белых.

«Мне очень нравится «Спартак» в нынешнем сезоне, хотя я и близко не фанат этой команды. У них хороший подбор футболистов, сильный тренер и забивной нападающий. По последним годам я бы не назвал «Спартак» претендентом на чемпионство, но сейчас могу смело сказать, что они — претенденты. У команды симпатичная игра», — сказал Жамалетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
«Спартак» обыграл «Зенит» в РПЛ впервые за семь лет
Истории
«Спартак» обыграл «Зенит» в РПЛ впервые за семь лет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android