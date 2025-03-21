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Жамалетдинов: за «Краснодаром» стоит большой человек — хочется, чтобы ему воздалось

Жамалетдинов: за «Краснодаром» стоит большой человек — хочется, чтобы ему воздалось
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Бывший форвард московского ЦСКА Тимур Жамалетдинов, ныне выступающий за «Знамя труда», высказался о претендентах на чемпионство в РПЛ.

«Зенит» — само собой, претендент на чемпионство. Тяжело их списывать, потому что они каждый год подтверждают свой уровень. «Краснодар» после двух или трёх сезонов тоже готов к борьбе за чемпионство. Большой им респект! Они играют в современный и стилевый футбол. В прошлом сезоне в гонке было «Динамо», но сейчас что-то затрудняюсь их включать. Без Тюкавина в атаке будет тяжело.

Если нужно выбрать кого-то одного, то возьму «Краснодар». В последний момент прошлого сезона им не повезло. За клубом стоит очень большой человек — хочется, чтобы ему воздалось за всё, что он делает», — сказал Жамалетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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