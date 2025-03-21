Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Англия — Албания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Овчинников: не надо принижать значимость гола Дзюбы Гренаде, он бы забил мяч любой сборной

Овчинников: не надо принижать значимость гола Дзюбы Гренаде, он бы забил мяч любой сборной
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Валерий Овчинников высказался о рекорде нападающего сборной России Артёма Дзюбы по голам за национальную команду. В среду, 19 марта, Дзюба отличился в товарищеском матче с Гренадой (5:0), забив свой 31-й гол за сборную России. Таким образом, он обошёл экс-нападающего сборной России Александра Кержакова (30).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16'     2:0 Адамов – 42'     3:0 Дзюба – 43'     4:0 Фомин – 53'     5:0 Бакаев – 60'    

«Международные товарищеские матчи проходят с любой сборной. У нас есть право выбора? Не надо принижать значимость Дзюбы и его гола в игре с Гренадой. Он бы забил этот мяч в любой международной игре, ведь на него работала вся команда. Очень хорошо, что все футболисты сборной России хотели, чтобы Дзюба забил этот мяч. Это говорит о том, что внутри коллектива хорошие отношения. Нужно смотреть не только на забитый мяч и рекорд, но и на то, что происходит внутри. Дзюба не утратил своих лидерских качеств», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Дзюба стал самым возрастным автором гола в сборной России. Кого он обошёл?
Истории
Дзюба стал самым возрастным автором гола в сборной России. Кого он обошёл?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android