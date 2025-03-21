Овчинников: не надо принижать значимость гола Дзюбы Гренаде, он бы забил мяч любой сборной

Российский тренер Валерий Овчинников высказался о рекорде нападающего сборной России Артёма Дзюбы по голам за национальную команду. В среду, 19 марта, Дзюба отличился в товарищеском матче с Гренадой (5:0), забив свой 31-й гол за сборную России. Таким образом, он обошёл экс-нападающего сборной России Александра Кержакова (30).

«Международные товарищеские матчи проходят с любой сборной. У нас есть право выбора? Не надо принижать значимость Дзюбы и его гола в игре с Гренадой. Он бы забил этот мяч в любой международной игре, ведь на него работала вся команда. Очень хорошо, что все футболисты сборной России хотели, чтобы Дзюба забил этот мяч. Это говорит о том, что внутри коллектива хорошие отношения. Нужно смотреть не только на забитый мяч и рекорд, но и на то, что происходит внутри. Дзюба не утратил своих лидерских качеств», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.