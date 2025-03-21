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Мор: было бы круче, если бы Дзюба побил рекорд по голам за сборную с кем-то постатуснее

Мор: было бы круче, если бы Дзюба побил рекорд по голам за сборную с кем-то постатуснее
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Ветеран «Спартака» Эдуард Мор высказался о рекордах Артёма Дзюбы. 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром в истории сборной России (31 гол) и всего российского футбол (236 голов).

«Конечно, было бы круче, если бы Дзюба побил рекорд по голам за сборную не в матче с Гренадой, а с кем-то постатуснее. Но здесь надо понимать, что, если бы у нас были официальные матчи, Дзюба побил бы этот рекорд ещё раньше. Нельзя сказать, что он не заслужил.

С Гренадой сделали шоу-матч. Понятно, что перед игрой с таким соперником ажиотаж не был бы большим. А здесь получилось шоу, связанное с рекордом Дзюбы: куча интервью до и после игры, все смотрели за его голами и матчем. Это даже помогло сборной — игра приобрела новые краски. Было ощущение, что Дзюба играл прощальный матч в сборной России. Элемент шоу в такой игре вполне допустим», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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