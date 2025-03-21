Тимур Жамалетдинов объяснил, почему не перешёл в «Зенит-2»

Бывший форвард московского ЦСКА Тимур Жамалетдинов, ныне выступающий за «Знамя труда», прокомментировал информацию в СМИ о том, что он мог перейти в «Зенит-2».

«Про «Зенит-2» — правда, скрывать нечего. Пришло довольно интересное предложение с обещаниями, что могу потренироваться даже с главной командой в перерыв на сборные. Считаю, что это был весомый повод туда поехать. Но под конец не договорились по условиям и параллельно появился вариант со «Знамя труда». Я всё взвесил и сделал свой выбор в пользу «Знамя», — сказал Тимур Жамалетдинов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.