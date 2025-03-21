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Агент игрока «Зенита» Васильева высказался о восстановлении полузащитника после травмы

Агент игрока «Зенита» Васильева высказался о восстановлении полузащитника после травмы
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Андрей Талаев, агент 19-летнего полузащитника «Зенита» Дмитрия Васильева, высказался о восстановлении полузащитника сине-бело-голубых после травмы.

«Не хочу комментировать ситуацию вокруг травмы Дмитрия Васильева раньше времени, пусть восстановится. Но восстановление подходит к концу, всё хорошо», — сказал Талаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Васильеву 20 лет. В нынешнем сезоне он провёл восемь матчей и забил два гола. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. После 21 тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 46 очков. На второй строчке располагается московский «Спартак» (43 очка). Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (43 очка).

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