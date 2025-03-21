«Если бы повели 2:0, всё сложилось бы иначе». Тонали — о матче Италии с Германией

Полузащитник сборной Италии Сандро Тонали высказался о поражении в первом матче 1/4 финала Лиги наций УЕФА с национальной командой Германии. Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Сборная Германии победила со счётом 2:1. За Италию забил Сандро Тонали. В составе немцев отличились Тим Кляйндинст и Леон Горецка.

«Это был странный матч. В первом тайме мы старались играть проще, но потом пережили немало проблем, обороняясь в эпизодах со стандартами. Надо проработать эти детали, но впереди ещё ответная встреча, и настрой у нас позитивный.

Мы создали множество моментов, но должны распоряжаться ими эффективнее в Дортмунде. Если бы повели 2:0, то всё сложилось бы иначе. Получилось вот так, но нельзя вешать нос», — приводит слова Тонали официальный сайт УЕФА.

Ответная встреча пройдёт в Германии в воскресенье, 23 марта.