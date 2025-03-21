Мор: все рады прогрессу Кисляка, но он сыграл три матча на хорошем уровне — это очень мало

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор высказался об игре молодого полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка. В этом сезоне хавбек провёл 21 матч, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

«Кисляк здорово прогрессирует. Он давно ходит в перспективных. Все в один голос говорили, что у парня хорошие задатки. То есть это не Батраков, который практически из ниоткуда появился и заиграл. Кисляк шёл поступательно и выделялся ещё на юношеском уровне — от него все ждали прогресса. Другое дело, что сейчас ожидают от многих, но далеко не все прогрессируют. Здесь большая заслуга Николича.

Прогресс Кисляка не стал неожиданным, но хорошо, что он случился. Я смотрел много игр молодёжной сборной, где играл Матвей — он был одним из лучших. Надо продолжать прогрессировать. По большому счёту на хорошем уровне Кисляк сыграл три матча — это очень мало. Конечно, мы очень рады и соскучились по нашим молодым футболистам. Стоило Кисляку сыграть три хороших матча — мы все счастливы, а он уже вызывается в сборную. Надо понимать, что раньше в этом плане было сложнее. Но сейчас другая ситуация», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.