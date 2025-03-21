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Тимур Жамалетдинов: последние сезоны ЦСКА тяжело назвать претендентом на чемпионство

Тимур Жамалетдинов: последние сезоны ЦСКА тяжело назвать претендентом на чемпионство
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Бывший форвард московского ЦСКА Тимур Жамалетдинов, ныне выступающий за «Знамя труда», высказался об амбициях армейской команды.

«Когда я был в главной команде, можно было сказать, что ЦСКА способен выиграть чемпионат. Если сейчас сказать разбирающемуся человеку: «Назови мне три команды, которые готовы побороться за чемпионство», назовёт «Краснодар», «Зенит», «Динамо» или «Спартак». Я не фанат красно-белых, но «Спартак» впечатляет в нынешнем сезоне. Суть в том, что никто сейчас на назовёт ЦСКА. Последние два сезона тяжело назвать армейцев претендентами на чемпионство — это досадно.

На бумаге составы сопоставимы, но сама сыгранность отличается. Тут даже не знаешь, в чём сейчас проблема. Может, сейчас стали сильнее соперники. ЦСКА, в котором был я, более боеспособен», — сказал Жамалетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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