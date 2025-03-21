Стало известно, как изменился трансферный ценник Мбаппе за последние три месяца

Сегодня, 21 марта 2025 года, авторитетный интернет-портал Transfermarkt впервые с декабря 2024 года обновил рыночные стоимости футболистов испанской Ла Лиги. Обновление затронуло и трансферный ценник звёздного нападающего «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе.

Так, стоимость французского форварда выросла с € 160 млн до € 170 млн. «Чистый» прирост — € 10 млн или 6,3%.

Напомним, Килиан Мбаппе перешёл в «Реал» в летнее трансферное окно на правах свободного агента. Француз подписал контрактное соглашение с «Королевским клубом» до 2029 года. В составе «сливочных» Мбаппе успел сыграть 43 матча, в которых забил 30 голов и отдал четыре результативные передачи.