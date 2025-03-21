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Эдуард Мор: прогресс Умярова приятно удивляет, его позиции в «Спартаке» незыблемы

Эдуард Мор: прогресс Умярова приятно удивляет, его позиции в «Спартаке» незыблемы
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Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался об игре полузащитника красно-белых Наиля Умярова.

«Очень приятно удивляет прогресс Умярова. Уже сколько времени Наиль играет — не было никакого прогресса. Его позиция была проблемной для «Спартака», и туда постоянно искали футболиста. Но задатки у Наиля были, ведь он играл при каждом тренере. Наконец-то он раскрылся, и сейчас его позиции в «Спартаке» незыблемы. Это заслуга Станковича, потому что все специалисты до Деяна не смогли раскрыть Умярова. Станкович нашёл к нему подход, подсказал нужные вещи.

Ведь не только Умяров прибавил. А Мартинс? Он прибавил в физике, раскрепостился и забивает нереальные голы. Помимо всего прочего, есть один важный момент — «Спартак» стал лучше играть в обороне. Я говорю об игре не защитников, а полузащитников. Станкович улучшил позиционную игру «Спартака». В тактических моментах «Спартак» сильно прибавил, особенно это касается обороны. Именно поэтому те же Умяров с Мартинсом так прогрессируют», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Умяров является футболистом «Спартака» с января 2019 года. За этот период 24-летний полузащитник принял участие в 153 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами.

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