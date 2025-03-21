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Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов женился на своей девушке Марине Кондратюк

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов женился на своей девушке Марине Кондратюк
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Вратарь «ПСЖ» и сборной России по футболу Матвей Сафонов связал себя узами брака с Мариной Кондратюк. Об этом сообщила сама Кондратюк в своём телеграм-канале.

«Да, мы женаты. Да, по обоюдному согласию. Нет, я не делала приворот. Нет, я не беременна», — написала Марина Кондратюк.

Матвей Сафонов является воспитанником футбольного клуба «Краснодар». К «ПСЖ» вратарь присоединился прошлым летом. В этом сезоне Сафонов провёл 11 игр за «ПСЖ». Всего на счету вратаря шесть пропущенных мячей и шесть «сухих» встреч. Парижане после 26 туров Лиги 1 возглавляют турнирную таблицу, набрав 68 очков. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Луиса Энрике встретятся с «Сент-Этьеном».

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