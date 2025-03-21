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Жамалетдинов: Гончаренко сейчас тренирует в Нижнем Новгороде, но его уровень намного выше

Жамалетдинов: Гончаренко сейчас тренирует в Нижнем Новгороде, но его уровень намного выше
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Бывший форвард московского ЦСКА Тимур Жамалетдинов, ныне выступающий за «Знамя труда», высказался о бывшем главном тренере армейцев Викторе Гончаренко, который сейчас возглавляет «Пари НН».

«Виктор Михайлович всегда уделял особое внимание молодым — не каждый так себя будет вести. Другой тренер скажет: «Нахрена мне эти молодые? У меня есть состав — буду работать с ними». Но Гончаренко знал, что может положиться на молодых. А мы старались ответить взаимностью за веру в нас. Были хорошие рабочие отношения. Могу смело назвать его одним из самых профессиональных и опытных тренеров высокого уровня. С ним у любой команды есть шанс бороться за самые высокие цели. Пусть сейчас он тренирует в Нижнем Новгороде, но уровень Виктора Михайловича намного выше», — сказал Жамалетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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