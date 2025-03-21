Агент игрока ЦСКА Глебова: Кирилл чувствует себя значительно лучше

Таймаз Хархаров, агент футболиста ЦСКА Кирилла Глебова, высказался о состоянии игрока, который ранее не прибыл в расположение молодёжной сборной России из-за повреждения.

«У Кирилла был сильный ушиб, медицинские штабы ЦСКА и сборной приняли решение, что ему лучше остаться в Москве. Сейчас он чувствует себя значительно лучше. Сегодня отправился с командой в Белград и может там уже выйдет на поле», — приводит слова Хархарова Metaratings.

Кириллу Глебову 19 лет, в системе ЦСКА он находится с 2020 года. За первую команду полузащитник выступает с 2023-го. В нынешнем сезоне Кирилл провёл 10 матчей во всех турнирах и забил один гол. Действующий контракт футболиста с ЦСКА рассчитан до лета 2017 года и имеет опцию продления ещё на 12 месяцев. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Глебова в € 750 тыс.