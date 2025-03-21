Жамалетдинов: я заслужил шанс попасть в главную команду ЦСКА, но не нравился Слуцкому

Бывший форвард московского ЦСКА Тимур Жамалетдинов, ныне выступающий за «Знамя Труда», считает, что он заслуживал попасть в основную команду армейцев.

— Твои слова: «Знаю, что я не очень нравился Слуцкому». Почему?

— Александр Сергеевич Гришин был моим тренером в дубле ЦСКА. Кстати, его тоже могу назвать одним из главных тренеров в карьере, поставить наравне с Гончаренко. Если бы не он, я бы и не был в главной команде.

Что касается Слуцкого, молодёжный тренер с главным находится в постоянном контакте. На тот момент я был капитаном в дубле, стабильно забивал. Я заслужил сполна свой шанс попасть в главную команду. Подчеркну — попасть, а не закрепиться. Тогда Викторович считал, что я не подхожу. Не знаю о причинах и не интересовался у него — мне это было не особо интересно. Просто знал, что я ему не нравлюсь. Слуцкий не был готов дать мне шанс попробовать себя в главной команде. Что это значит? Ты не подходишь тренеру, — сказал Жамалетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.