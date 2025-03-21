Гладилин: Умяров выиграл конкуренцию у всех игроков «Спартака», даже у Зобнина

Бывший футболист Валерий Гладилин высказался о полузащитнике московского «Спартака» Наиле Умярове.

«Умяров сейчас является основным игроком «Спартака», у него очень хорошая связка с Мартинсом. Плюс Наиль выиграл конкуренцию у всех остальных футболистов, даже у Зобнина. Я считаю, что Умяров твёрдо становится игроком стартового состава, но пока ещё не стал лидером команды», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне чемпионата России 24-летний Наиль Умяров провёл 20 матчей, в которых отметился одним голом. Также на его счету три игры в Фонбет Кубке России.