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Гладилин: Умяров выиграл конкуренцию у всех игроков «Спартака», даже у Зобнина

Гладилин: Умяров выиграл конкуренцию у всех игроков «Спартака», даже у Зобнина
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Бывший футболист Валерий Гладилин высказался о полузащитнике московского «Спартака» Наиле Умярове.

«Умяров сейчас является основным игроком «Спартака», у него очень хорошая связка с Мартинсом. Плюс Наиль выиграл конкуренцию у всех остальных футболистов, даже у Зобнина. Я считаю, что Умяров твёрдо становится игроком стартового состава, но пока ещё не стал лидером команды», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне чемпионата России 24-летний Наиль Умяров провёл 20 матчей, в которых отметился одним голом. Также на его счету три игры в Фонбет Кубке России.

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