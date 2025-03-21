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«Не часто ли VAR ошибается?» Быстров — о возможном офсайде «Спартака» при голе «Зениту»

«Не часто ли VAR ошибается?» Быстров — о возможном офсайде «Спартака» при голе «Зениту»
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Известный российский экс-футболист Владимир Быстров высказался о вероятном офсайде в моменте со вторым голом «Спартака» в ворота «Зенита» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра состоялась накануне, 16 марта, в Москве. Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 2:1. Однако в эпизоде со вторым голом «Спартака» Кристофер Мартинс находился на грани офсайда.

«Есть технические камеры, которые находятся с той стороны поля. Соответственно, можно сделать скриншоты и показать, чтобы все понимали, был офсайд или нет. Непонятно, что там было. Если есть фото с другой стороны, где стоит игрок «Зенита», будет более понятно. VAR ошибся в Воронеже, не вмешавшись в удаление игрока «Факела». Если сейчас тоже ошибся, не часто ли он это делает? Система придумана, чтобы исправлять ошибки, а не чтобы их допускать.

Убеждают ли меня китайские линии для определения офсайдов в РПЛ? Нет, конечно», — приводит слова Быстрова «РБ Спорт».

Напомним, после этой победы «Спартак» набрал 43 очка и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые опережают по дополнительным показателям «Зенит», идущий третьим.

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