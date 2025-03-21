Мамардашвили заявил, что хочет стать первым номером «Ливерпуля»

Выступающий на правах аренды за испанскую «Валенсию» голкипер «Ливерпуля» и сборной Грузии Георгий Мамардашвили заявил, что хочет стать первым номером «красных» в следующем сезоне.

«Летом я отправлюсь в «Ливерпуль» с целью бороться за место в основе. Я буду тренироваться изо всех сил, но не знаю, что там решат. Выбор того, кто будет играть, зависит не от меня», — приводит слова Мамардашвили известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

27 августа 2024 года Мамардашвили подписал контракт с «Ливерпулем». До конца сезона-2024/2025 голкипер выступает за «Валенсию» на правах аренды. В нынешнем сезоне 24-летнему вратарю удалось отыграть «на ноль» лишь пять матчей из 23 игр. Всего за этот сезон голкипер пропустил 39 мячей.