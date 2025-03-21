В «Пари НН» сообщили, что Агапов и Марадишвили возвращаются к тренировкам после травм

В пресс-службе «Пари Нижний Новгород» рассказали, что защитник Илья Агапов и полузащитник Константин Марадишвили вернулись к тренировкам с командой после травм.

«Со вчерашнего вечера «Пари НН» приступил к тренировкам на сборе в Сочи. По программе был тренажёрный зал. А сегодня в первой половине команда провела уже тренировку на поле.

Из хороших новостей — постепенно возвращаются после травм защитник Илья Агапов и полузащитник Константин Марадишвили. Сегодня они провели вместе с командой разминку на поле. А потом уже тренировались по индивидуальной программе под руководством тренера по физподготовке. У Ильи Агапова был рецидив, повреждение передней мышцы бедра. А Марадишвили во время зимних сборов перенёс микрооперацию на коленном суставе.

Команда будет тренироваться в Сочи до 28 марта, после чего отправится на встречу с «Химками». На сборе в Сочи контрольных матчей — по крайней мере на данный момент — не запланировано», — передаёт слова представителя пресс-службы «Пари НН» корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.