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Тимур Жамалетдинов: не вижу ничего критичного в том, чтобы играть во Второй лиге

Тимур Жамалетдинов: не вижу ничего критичного в том, чтобы играть во Второй лиге
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Бывший форвард московского ЦСКА Тимур Жамалетдинов, ныне выступающий за «Знамя Труда», высказался об опыте игры во Второй лиге.

«Я поиграл в РПЛ, Первой лиге — теперь попробую свои силы во Второй лиге. Конечно, каждый уважающий себя футболист стремится как можно выше, но бывают периоды, когда приходится через всё это проходить. Немало примеров, когда футболисты попадали со Второй лиги в РПЛ или Первую лигу. Не вижу ничего критичного в том, что сейчас буду играть во Второй лиге. Иногда нужно сделать шаг назад, чтобы потом — два вперёд. Надеюсь, в этом плане я не ошибся и всё так и будет. Перед собой ставлю максимальные задачи. Хочется выступать в элитном дивизионе российского футбола», — сказал Жамалетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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