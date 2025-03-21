Жамалетдинов назвал самых талантливых футболистов, с которыми играл в юношеской ЛЧ

Бывший форвард московского ЦСКА Тимур Жамалетдинов, ныне выступающий за «Знамя Труда», назвал самых талантливых футболистов, с которыми играл в юношеской Лиге чемпионов. Он выделил игроков, которые впоследствии стали звёздами европейского футбола — Рубена Диаша, Жоау Феликса и Маркуса Рашфорда.

«Тогда в «Бенфике» были Рубен Диаш и Жоау Феликс — назову их. Рашфорд был в «Манчестер Юнайтед». В «Сити» был защитник Анхелиньо, который сейчас играет в «Роме». В каждой команде кто-то был, но сейчас не так хорошо помню», — сказал Тимур Жамалетдинов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.