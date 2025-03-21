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Тимур Жамалетдинов: если Игнашевич пихал, то только по делу

Тимур Жамалетдинов: если Игнашевич пихал, то только по делу
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Бывший форвард московского ЦСКА Тимур Жамалетдинов, ныне выступающий за «Знамя труда», поделился воспоминаниями о совместной игре с ветеранами армейской команды.

«Я могу назвать Серёгу Игнашевича — он был тем, кто соблюдал некий баланс. Если он пихал, то только по делу. Это было редко, но всегда по делу. Наверное, выделю Дзагу и Набу — они были чуть больше расположены к молодым. Они были чуть моложе братьев и Игнашевича, поэтому больше располагались к молодым. Грань держали за счёт них. Но и они могли напихать. Мы нормально реагировали. Когда первый раз слышишь, воспринимаешь близко к сердцу. Но когда приходит какой-то период времени, воспринимаешь совсем по-другому», — сказал Жамалетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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