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Тимур Жамалетдинов: забил два, иду к Гончаренко с улыбкой. Выхожу — глаза по пять рублей

Тимур Жамалетдинов: забил два, иду к Гончаренко с улыбкой. Выхожу — глаза по пять рублей
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Бывший форвард московского ЦСКА Тимур Жамалетдинов, ныне выступающий за «Знамя Труда», поделился интересной историей из совместной работы с экс-тренером армейцев Виктором Гончаренко.

— По-моему, эту историю я никому не рассказывал. Не скажу, что забавная, но на тот момент она меня очень удивила. Была игрой с «Уфой» на выезде в РПЛ, где-то 2017 год. В той игре я остался на скамейке, и в первом тайме получают травмы сразу два игрока. Когда второй сломался, Виктор Михайлович выпустил меня, хотя это был игрок вообще не моей позиции. Мы поменяли схему. Первый тайм закончили 0:0.

Я отыграл матч до конца. Не помню точный счёт, но я забил два гола. Помню, Влашич и Федя Чалов отдали мне голевые передачи. Прихожу в раздевалку — шикарное настроение и улыбка до ушей. Все меня поздравляют — это же вообще был мой первый дубль во взрослом футболе.

— Но?
— В самолёте подошёл начальник команды: «Тебя зовёт главный тренер». А мы летали «Аэрофлотом» — футболисты сидели в экономе, а штаб — в бизнесе. Иду к Виктору Михайловичу, говорит: «Садись». У него открыт ноутбук, на котором включена прошедшая два часа назад игра. Начинается разговор, он говорит: «Ты сегодня сделал дубль, команда выиграла — это всё здорово, молодец. Но скажу честно, ты сегодня вообще не должен был играть». Я вопросов не задаю — просто сижу и впитываю.

— Неожиданно.
— Виктор Михайлович продолжает: «Твой выход — вынужденная замена. Мне пришлось перестраивать схему и выпускать тебя. Объясню, почему ты не должен был играть. В недельном цикле ты был никакой, были футболисты, которые на тот момент были готовы больше. Ты воспользовался шансом, но для меня не показатель, что ты забил два. Мне важен тренировочный процесс. Если будешь тренироваться так же, как прошлую неделю, не думай, что выйдешь в следующей игре».

Я думал, сейчас приду и услышу: «Ты чего творишь? Вообще в порядке! Вышел и забил два». Иду с улыбкой, кайфую — сейчас нальют ещё мёда. А выхожу обратно — глаза по пять рублей и рот до пола висит. Такого я вообще не ожидал. Весёлая, но мотивационная история, — сказал Жамалетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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