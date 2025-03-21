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Жерзино Ньямси ответил, кто из футболистов «Локомотива» мог бы играть в Лиге 1

Жерзино Ньямси ответил, кто из футболистов «Локомотива» мог бы играть в Лиге 1
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Защитник московского «Локомотива» Жерзино Ньямси ответил на вопрос, кто из игроков железнодорожников мог бы выступать за какой-либо клуб французской Лиги 1. Сам Ньямси ранее играл за «Страсбург» и «Ренн».

— Кто из состава «Локомотива» смог бы сейчас заиграть в чемпионате Франции?
— Трудно так сразу и уверенно сказать. Батраков смог бы заиграть во французской лиге. В целом думаю, что у нас много игроков высокого уровня, кто мог бы играть в Лиге 1, — приводит слова Ньямси Legalbet.

После 21 тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 46 очков. На второй строчке располагается московский «Спартак» (43 очка). Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (43 очка). «Локомотив» — четвёртый. Действующим чемпионом России являются сине-бело-голубые.

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