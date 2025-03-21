Воспитанник ЦСКА Жамалетдинов рассказал о своей зарплате во Второй лиге

Бывший форвард московского ЦСКА Тимур Жамалетдинов, ныне выступающий за «Знамя Труда», рассказал о своей зарплате во Второй лиге.

— Ты говорил, что при переходе в «Лех» давали € 10 тыс. Насколько сейчас твой контракт меньше?

— Раза в три меньше.

— Сложно так терять в зарплате?

— Это было не так резко. В той же «Уфе» я зарабатывал больше. В Первой лиге были примерно такие же деньги, как сейчас. Если задуматься, разница немаленькая. Но я просто не обращаю на это внимания. У меня не на первом месте деньги. Конечно, здорово, когда у тебя миллионный контракт и голова не болит.

Все прекрасно понимают, какое сейчас время на дворе. Однако я стараюсь абстрагироваться. Когда мне будет 35, я буду задумываться о вариантах на тот момент. Но до этого времени ещё надо дожить. Хорошие условия я могу выбивать себе только своей игрой. Всё зависит от меня, — сказал Жамалетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.