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Шикунов: Станкович выстроил игру в центре поля «Спартака» вокруг Умярова

Шикунов: Станкович выстроил игру в центре поля «Спартака» вокруг Умярова
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Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался о полузащитнике красно-белых Наиле Умярове.

«Станкович выстроил игру в центре поля «Спартака» вокруг Умярова. Надо отдать должное, Наиль в этом сезоне под руководством Станковича заметно прибавил. Это уже совсем другой футболист, ведь он поднялся в классе и приобрёл новые качества, став фундаментальным игроком и надёжным опорным полузащитником. Дай бог, чтобы так продолжалось. «Спартаку» после ухода Фернандо не хватало именно такого футболиста, а Станкович нашёл его в Умярове», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне чемпионата России 24-летний Наиль Умяров провёл 20 матчей, в которых отметился одним голом. Также на его счету три игры в Фонбет Кубке России.

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