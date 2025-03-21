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Жамалетдинов вспомнил, как Евсеев отшвырнул помощника на тренировке «Уфы»

Жамалетдинов вспомнил, как Евсеев отшвырнул помощника на тренировке «Уфы»
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Бывший форвард ПФК ЦСКА и «Уфы» Тимур Жамалетдинов, ныне выступающий за «Знамя Труда», поделился воспоминаниями о совместной работе с Вадимом Евсеевым.

«Была весёлая история. Недельный цикл, подготовка к игре. На тренировку принесли огромные надувные мячи, как в фитнес-клубах. Делали упражнения, а потом подбегали к тренерам, которые стояли с этими мячами. Ты подбегаешь к мячу, играешь с тренером как бы в корпус, но между вами мяч.

Мы идём в две колонны, а Валентиныч стоит рядом и смотрит на это: «Ребята, делайте более акцентированно и сильно. Вы же просто обнимаетесь». В итоге ему снова не понравилось, как мы делали. Подходит сам к ассистенту с мячом — и со всей силы как даст по этому мячу корпусом! Тренер с другой стороны просто отлетел вместе с мячом метров на пять! А Евсеев говорит: «Примерно так». Мы все смеялись», — сказал Жамалетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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