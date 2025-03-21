«Я заслужил этот гол!» Винисиус — о забитом мяче на 90+9-й минуте матча с Колумбией

Нападающий сборной Бразилии и мадридского «Реала» Винисиус Жуниор поделился эмоциями после матча отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года с Колумбией (2:1), в котором он забил победный гол на 90+9-й минуте.

«Очень доволен игрой, которую мы показали. Мы заслужили эту победу, а я заслужил этот гол. Теперь чувствую себя счастливым. Я многим обязан сборной и всем партнёрам по команде за всё, что они делают для меня каждый день», — приводит слова Винисиуса Marca.

После 13 встреч квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года сборная Бразилии заработала 21 очко и занимает второе место.

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