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«Ман Юнайтед» и «Арсенал» сразятся за одного из лучших бомбардиров Лиги 1 — le10sport

«Ман Юнайтед» и «Арсенал» сразятся за одного из лучших бомбардиров Лиги 1 — le10sport
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Английские «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» заинтересованы в трансфере канадского нападающего «Лилля» Джонатана Дэвида. Как сообщает французское издание le10sport, английские клубы поборются за подписание 25-летнего центрального форварда в летнее трансферное окно.

Отмечается, что контракт Дэвида с «Лиллем» истекает в конце сезона-2024/2025, что делает возможным его бесплатное подписание летом. По данным источника, в услугах лучшего бомбардира «Лилля» также заинтересованы английский «Тоттенхэм» и немецкая «Боруссия» Дортмунд.

В текущем сезоне на счету Джонатана Дэвида 14 забитых мячей в 24 матчах чемпионата Франции. Больше в Лиге 1 забили только форвард «ПСЖ» Усман Дембеле (21 гол) и Мэйсон Гринвуд из «Марселя» (17 голов). Всего Дэвид отметился 23 голами и 10 результативными передачами в 41 встрече во всех турнирах.

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