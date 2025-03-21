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«Манчестер Сити» может купить Рейндерса у «Милана» за € 60 млн — TEAMtalk

«Манчестер Сити» может купить Рейндерса у «Милана» за € 60 млн — TEAMtalk
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«Манчестер Сити» рассматривает вариант с покупкой 26-летнего полузащитника «Милана» Тейани Рейндерса грядущим летом. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, нидерландский футболист является одной из приоритетных целей «горожан» на летнее трансферное окно. Подчёркивается, что английский гранд готов заплатить «Милану» до € 60 млн за приобретение Рейндерса.

В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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