У «Барселоны» возникли разногласия с федерацией футбола из-за травмы Кубарси — AS
Поделиться
Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) хочет, чтобы защитник «Барселоны» Пау Кубарси, получивший травму в первом матче 1/4 финала Лиги наций с Нидерландами (2:2), принял участие в ответной игре с «оранжевыми», которая состоится 23 марта. Об этом сообщает AS.
Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 1-й матч
20 марта 2025, четверг. 22:45 МСК
Нидерланды
Окончен
2 : 2
Испания
0:1 Уильямс – 9' 1:1 Гакпо – 28' 2:1 Рейндерс – 46' 2:2 Мерино – 90+3'
Удаления: Хато – 82' / нет
По информации источника, в свою очередь, сине-гранатовые желают, чтобы 18-летний футболист вернулся в расположение клуба уже сейчас. В RFEF считают, что растяжение связок, полученное Кубарси, не является весомым поводом для того, чтобы игрок покинул национальную команду. В сборной Испании намерены дождаться дня матча с Нидерландами и затем уже принять решение по участию Кубарси в нём.
Материалы по теме
Почему «Барселона» — больше, чем клуб:
Комментарии
- 21 марта 2025
-
18:00
-
17:40
-
17:39
-
17:35
-
17:27
-
17:19
-
17:15
-
17:14
-
17:05
-
17:05
-
16:49
-
16:46
-
16:45
-
16:31
-
16:30
-
16:23
-
16:20
-
16:17
-
16:14
-
15:56
-
15:52
-
15:50
-
15:50
-
15:45
-
15:31
-
15:22
-
15:22
-
15:16
-
15:04
-
15:00
-
14:47
-
14:45
-
14:45
-
14:37
-
14:30