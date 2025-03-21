У «Барселоны» возникли разногласия с федерацией футбола из-за травмы Кубарси — AS

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) хочет, чтобы защитник «Барселоны» Пау Кубарси, получивший травму в первом матче 1/4 финала Лиги наций с Нидерландами (2:2), принял участие в ответной игре с «оранжевыми», которая состоится 23 марта. Об этом сообщает AS.

По информации источника, в свою очередь, сине-гранатовые желают, чтобы 18-летний футболист вернулся в расположение клуба уже сейчас. В RFEF считают, что растяжение связок, полученное Кубарси, не является весомым поводом для того, чтобы игрок покинул национальную команду. В сборной Испании намерены дождаться дня матча с Нидерландами и затем уже принять решение по участию Кубарси в нём.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: