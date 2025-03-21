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У «Барселоны» возникли разногласия с федерацией футбола из-за травмы Кубарси — AS

У «Барселоны» возникли разногласия с федерацией футбола из-за травмы Кубарси — AS
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Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) хочет, чтобы защитник «Барселоны» Пау Кубарси, получивший травму в первом матче 1/4 финала Лиги наций с Нидерландами (2:2), принял участие в ответной игре с «оранжевыми», которая состоится 23 марта. Об этом сообщает AS.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 1-й матч
20 марта 2025, четверг. 22:45 МСК
Нидерланды
Окончен
2 : 2
Испания
0:1 Уильямс – 9'     1:1 Гакпо – 28'     2:1 Рейндерс – 46'     2:2 Мерино – 90+3'    
Удаления: Хато – 82' / нет

По информации источника, в свою очередь, сине-гранатовые желают, чтобы 18-летний футболист вернулся в расположение клуба уже сейчас. В RFEF считают, что растяжение связок, полученное Кубарси, не является весомым поводом для того, чтобы игрок покинул национальную команду. В сборной Испании намерены дождаться дня матча с Нидерландами и затем уже принять решение по участию Кубарси в нём.

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