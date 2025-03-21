Шикунов: никто не будет помнить, в каком матче Дзюба побил рекорд Кержакова

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался о рекорде нападающего Артёма Дзюбы по голам в составе сборной России в матче с командой Гренады. Форвард забил свой 31-й мяч за сборную и обошёл по этому показателю Александра Кержакова.

«Самое главное, что Дзюба побил рекорд Кержакова в сборной России. Уже второй вопрос, с кем — с Гренадой, Германией или Голландией. Никто не будет помнить, кому Артём забил этот мяч. Теперь всю жизнь цифра 31 будет стоять над Дзюбой. Даже не вижу, кто может достать Артёма. Самое главное, что он это сделал на двух фронтах, ведь побил ещё рекорд и в чемпионате России. Он красавец и вошёл в историю совершенно серьёзно. Можно спорить, что лучшим бомбардиром был Аршавин, Павлюченко или Веретенников, но у Дзюбы цифры, которые нельзя вырубить топором», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.