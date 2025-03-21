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«ПСЖ» хочет подписать украинца Забарного, ранее отказавшегося от перехода из-за Сафонова

«ПСЖ» хочет подписать украинца Забарного, ранее отказавшегося от перехода из-за Сафонова
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«Пари Сен-Жермен» хочет подписать защитника сборной Украины и «Борнмута» Илью Забарного грядущим летом. Об этом сообщает журналист Саша Тавольери в соцсети Х (ранее Twitter).

Минувшей зимой журналист L'Equipe Луис Танзи сообщил, что Забарный отказался от трансфера во французский гранд, поскольку в его составе выступает российский вратарь Матвей Сафонов. При этом подчёркивалось, что в покупке 22-летнего футболиста был заинтересован лично главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике.

В нынешнем сезоне Забарный принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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