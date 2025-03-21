Семшов предположил, кто из игроков может побить рекорд Дзюбы в сборной России

Экс-полузащитник московского «Динамо» Игорь Семшов предположил, кто может побить рекорд форварда национальной команды России Артёма Дзюбы. Напомним, в товарищеском матче с Гренадой (5:0) Дзюба забил 31-й гол за российскую сборную и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.
«В ближайшее время никто не побьёт рекорд Дзюбы. Те футболисты, которые отстают от Артёма, должны забить 15-16 мячей. Но эти игроки уже завершили карьеру. Этот рекорд останется за Артёмом. Дальше все зависит от тех футболистов, которые будут выступать в сборной и с кем национальная команда сыграет.
Тюкавин и Батраков могут побить рекорд Дзюбы. У них карьера только начинается, впереди ещё много встреч за сборную. У Батракова и Тюкавина есть шанс побить рекорд, но на это нужно минимум 10 лет», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».
- 21 марта 2025
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