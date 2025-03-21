Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Англия — Албания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семшов предположил, кто из игроков может побить рекорд Дзюбы в сборной России

Семшов предположил, кто из игроков может побить рекорд Дзюбы в сборной России
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-полузащитник московского «Динамо» Игорь Семшов предположил, кто может побить рекорд форварда национальной команды России Артёма Дзюбы. Напомним, в товарищеском матче с Гренадой (5:0) Дзюба забил 31-й гол за российскую сборную и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16'     2:0 Адамов – 42'     3:0 Дзюба – 43'     4:0 Фомин – 53'     5:0 Бакаев – 60'    

«В ближайшее время никто не побьёт рекорд Дзюбы. Те футболисты, которые отстают от Артёма, должны забить 15-16 мячей. Но эти игроки уже завершили карьеру. Этот рекорд останется за Артёмом. Дальше все зависит от тех футболистов, которые будут выступать в сборной и с кем национальная команда сыграет.

Тюкавин и Батраков могут побить рекорд Дзюбы. У них карьера только начинается, впереди ещё много встреч за сборную. У Батракова и Тюкавина есть шанс побить рекорд, но на это нужно минимум 10 лет», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

Материалы по теме
Эпохальные объятия Дзюбы и Карпина. Но Россия мучилась с Гренадой почти тайм
Эпохальные объятия Дзюбы и Карпина. Но Россия мучилась с Гренадой почти тайм
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android