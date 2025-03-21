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22:45 Мск
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Transfermarkt: у сборной Англии самый дорогой состав — € 1,26 млрд, Франция — вторая

Transfermarkt: у сборной Англии самый дорогой состав — € 1,26 млрд, Франция — вторая
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Сборная Англии обладает самым дорогим составом среди всех национальных команд (€ 1,26 млрд) по версии известного интернет-портала Transfermarkt. На второй строчке располагается сборная Франции, чей состав оценивается в € 1,16 млрд. Замыкает тройку лидеров испанская национальная команда — € 1,14 млрд.

Топ-10 самых дорогих составов среди футбольных сборных по версии Transfermarkt:

  1. Сборная Англии — € 1,26 млрд;
  2. Сборная Франции — € 1,16 млрд;
  3. Сборная Испании — € 1,14 млрд;
  4. Сборная Бразилии — € 1,06 млрд;
  5. Сборная Португалии — € 868 млн;
  6. Сборная Нидерландов — € 742,5 млн;
  7. Сборная Италии — € 688 млн;
  8. Сборная Аргентины — € 674,7 млн;
  9. Сборная Германии — € 653 млн;
  10. Сборная Уругвая — € 496,43 млн.
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