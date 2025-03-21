Transfermarkt: у сборной Англии самый дорогой состав — € 1,26 млрд, Франция — вторая

Сборная Англии обладает самым дорогим составом среди всех национальных команд (€ 1,26 млрд) по версии известного интернет-портала Transfermarkt. На второй строчке располагается сборная Франции, чей состав оценивается в € 1,16 млрд. Замыкает тройку лидеров испанская национальная команда — € 1,14 млрд.

Топ-10 самых дорогих составов среди футбольных сборных по версии Transfermarkt:

Сборная Англии — € 1,26 млрд; Сборная Франции — € 1,16 млрд; Сборная Испании — € 1,14 млрд; Сборная Бразилии — € 1,06 млрд; Сборная Португалии — € 868 млн; Сборная Нидерландов — € 742,5 млн; Сборная Италии — € 688 млн; Сборная Аргентины — € 674,7 млн; Сборная Германии — € 653 млн; Сборная Уругвая — € 496,43 млн.

Сколько зарабатывают футболисты: