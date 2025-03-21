Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Англия — Албания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Раз в год и палка стреляет». Гришин — о сборной Замбии перед матчем с Россией

«Раз в год и палка стреляет». Гришин — о сборной Замбии перед матчем с Россией
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Александр Гришин поделился мнением о предстоящем товарищеском матче национальной команды России со сборной Замбии. Игра пройдёт в Москве во вторник, 25 марта.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Замбия
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Конечно, Замбия посильнее Гренады, будет другое сопротивление. Но всё равно у замбийцев уровень ниже, чем у сборной России. Будем смотреть и любоваться той игрой, которую предложит наша национальная команда. Я уже говорил, если бы у РФС была возможность сыграть со сборной Аргентины, Бразилии или Германии, то мы бы встретились с ними. Ну а раз нет такой возможности, играем с такими соперниками, как Гренада и Замбия. Может, эти игры не очень интересные и информативные для тренерского штаба, однако нужно заполнять паузы на сборных матчами.

Чем может удивить Замбия? Только обороной и командными взаимодействиями. Если честно, то любая команда может удивить — раз в год и палка стреляет. Я не жду каких-то удивлений, а жду игры сборной России — буду просто смотреть футбол как профессионал. Если положить руку на сердце, то встречи с Брунеем и Гренадой совсем неинтересно смотреть», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Дзюба стал самым возрастным автором гола в сборной России. Кого он обошёл?
Истории
Дзюба стал самым возрастным автором гола в сборной России. Кого он обошёл?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android