«Раз в год и палка стреляет». Гришин — о сборной Замбии перед матчем с Россией

Российский тренер Александр Гришин поделился мнением о предстоящем товарищеском матче национальной команды России со сборной Замбии. Игра пройдёт в Москве во вторник, 25 марта.

«Конечно, Замбия посильнее Гренады, будет другое сопротивление. Но всё равно у замбийцев уровень ниже, чем у сборной России. Будем смотреть и любоваться той игрой, которую предложит наша национальная команда. Я уже говорил, если бы у РФС была возможность сыграть со сборной Аргентины, Бразилии или Германии, то мы бы встретились с ними. Ну а раз нет такой возможности, играем с такими соперниками, как Гренада и Замбия. Может, эти игры не очень интересные и информативные для тренерского штаба, однако нужно заполнять паузы на сборных матчами.

Чем может удивить Замбия? Только обороной и командными взаимодействиями. Если честно, то любая команда может удивить — раз в год и палка стреляет. Я не жду каких-то удивлений, а жду игры сборной России — буду просто смотреть футбол как профессионал. Если положить руку на сердце, то встречи с Брунеем и Гренадой совсем неинтересно смотреть», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.