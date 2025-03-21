Валерий Овчинников: сборная России порвёт Замбию, как Тузик шапку

Российский тренер Валерий Овчинников поделился ожиданиями от товарищеской встречи между сборными России и Замбии. Игра пройдёт во вторник, 25 марта.

«Как можно оценить игру сборной России с Гренадой? Мы сильнее Гренады! Но любой международный матч — это международный матч, поэтому на него тоже надо психологически настраиваться. Я помню встречу в 1990-х годах между Италией и Эстонией. Там огромнейшая разница в уровне футбола. Но итальянцы играли с Эстонией, как с серьёзной командой, и выиграли со счётом 2:0. После первого забитого гола центральный защитник Эстонии нанёс такой удар, что штанга чуть не разлетелась. Итальянцы поняли, что надо играть, и забили второй мяч. А Эстония в те годы была на том же уровне, что сейчас Гренада.

Замбия — более серьёзный соперник, чем Гренада. Но меня мало интересуют замбийцы — больше интересует сборная России. Замбия с африканского берега. Бог с ними! Порвём мы их, как Тузик шапку. Нужно больше уважать своих, чем соперника. Берите пример с Дональда Трампа, который говорит: «Гренландия моя, Канада моя — всё моё!» Все нормально реагируют. Поэтому и Замбия тоже будет наша!» — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.