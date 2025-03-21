«Ливерпуль» может усилить состав защитником из «Интера» летом — TuttoJuve

«Ливерпуль» может подписать 33-летнего центрального защитника «Интера» Стефана де Врея грядущим летом. Об этом сообщает TuttoJuve.

По информации источника, существует высокая вероятность, что «нерадзурри» не станут продлевать контракт с нидерландским футболистом, заканчивающийся 30 июня. Подчёркивается, что заработная плата де Врея в итальянском гранде составляет около € 3,8 млн в год. Мерсисайдцы готовы предоставить защитнику этот оклад, если он согласится присоединиться к ним.

В нынешнем сезоне де Врей принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

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