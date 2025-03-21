Форвард «Вулверхэмптона» Кунья дисквалифицирован на два матча за удар защитника «Борнмута»

Нападающий английского «Вулверхэмптона» Матеус Кунья получил дополнительную дисквалификацию на два матча за удар защитника «Борнмута» Милоша Керкеза во встрече Кубка Англии. Такое решение было принято Федерацией футбола Англии, о чём сообщается на официальном сайте организации.
Кроме того, бразильский нападающий будет вынужден заплатить штраф в размере £ 50 тыс. Кунья уже пропустил два матча из-за дисквалификации. Форвард не принял участия во встречах 28-го и 29-го туров английской Премьер-Лиги с «Эвертоном» (1:1) и «Саутгемптоном» (2:1).
Напомним, Матеус Кунья был удалён в матче 1/8 финала Кубка Англии, в котором «Вулверхэмптон» в серии пенальти уступил «Борнмуту». На 120-й минуте встречи бразильский нападающий получил прямую красную карточку за удар в лицо футболисту «Борнмута» Милошу Керкезу. В ближайших турах «Вулверхэмптон» встретится с «Вест Хэмом» и «Ипсвичем».