Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Англия — Албания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард «Вулверхэмптона» Кунья дисквалифицирован на два матча за удар защитника «Борнмута»

Форвард «Вулверхэмптона» Кунья дисквалифицирован на два матча за удар защитника «Борнмута»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий английского «Вулверхэмптона» Матеус Кунья получил дополнительную дисквалификацию на два матча за удар защитника «Борнмута» Милоша Керкеза во встрече Кубка Англии. Такое решение было принято Федерацией футбола Англии, о чём сообщается на официальном сайте организации.

Кубок Англии . 1/8 финала
01 марта 2025, суббота. 18:00 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
1 : 1
5 : 4
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Эванилсон – 30'     1:1 Кунья – 60'    
Удаления: нет / Кунья – 120'

Кроме того, бразильский нападающий будет вынужден заплатить штраф в размере £ 50 тыс. Кунья уже пропустил два матча из-за дисквалификации. Форвард не принял участия во встречах 28-го и 29-го туров английской Премьер-Лиги с «Эвертоном» (1:1) и «Саутгемптоном» (2:1).

Напомним, Матеус Кунья был удалён в матче 1/8 финала Кубка Англии, в котором «Вулверхэмптон» в серии пенальти уступил «Борнмуту». На 120-й минуте встречи бразильский нападающий получил прямую красную карточку за удар в лицо футболисту «Борнмута» Милошу Керкезу. В ближайших турах «Вулверхэмптон» встретится с «Вест Хэмом» и «Ипсвичем».

Материалы по теме
«Борнмут» уступил «Вулверхэмптону» в матче АПЛ, оставшись в меньшинстве на 31-й минуте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android