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Гришин — о Кисляке: можно сыграть сезон, как Глушенков, а сейчас и его в «Зените» не видно

Гришин — о Кисляке: можно сыграть сезон, как Глушенков, а сейчас и его в «Зените» не видно
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Российский тренер Александр Гришин оценил прогресс полузащитника московского ЦСКА Матвея Кисляка.

«Все видят, что Кисляк хорошо играет в ЦСКА и стал системообразующим футболистом команды. Но молодому футболисту не надо давать много авансов. Он сыграл не так много. Парень сыграет три-четыре матча, и журналисты любят говорить: «Он — будущее нашего футбола». Давайте подождём, когда Матвей проведёт два сезона за ЦСКА. Можно сыграть один сезон, как Глушенков, а сейчас мы его в «Зените» не видим. Кисляк должен подтвердить свой уровень», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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