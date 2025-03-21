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«Атлетико» направил жалобу в УЕФА на поведение игроков «Реала» после их матча в ЛЧ — Урия

«Атлетико» направил жалобу в УЕФА на поведение игроков «Реала» после их матча в ЛЧ — Урия
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Мадридский «Атлетико» направил в УЕФА жалобу на футболистов «Реала» за их поведение после очного матча команд в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0, 2:4 пен.). Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на журналиста Рубена Урию.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 0
2 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Галлахер – 1'    

По информации источника, «матрасники» приложили четыре видеозаписи, демонстрирующие неподобающее поведение игроков «сливочных». Подчёркивается, что на этих роликах представлены Антонио Рюдигер и Винисиус Жуниор, которые показывают провокационные жесты болельщикам «Атлетико». Также отправлены видео с участием Килиана Мбаппе, который показывал оскорбительные жесты в адрес футболистов соперника, и Даниэля Себальоса.

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