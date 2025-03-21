Первый зарубежный магазин «Барселоны» будет открыт в Тбилиси

Испанская «Барселона» откроет три новых магазина в ближайшее время. Как сообщает официальный сайт каталонского клуба, в рамках программы развития бизнеса по лицензированию и мерчандайзингу будут открыты три клубных магазина.

29 марта в Тбилиси (Грузия) состоится открытие первого из них. Отмечается, что магазин в столице Грузии также станет первым заграничным магазином сине-гранатовых. 1 апреля, откроется новый магазин в Малаге. Третий магазин будет открыт в аэропорту Пальма-де-Майорка. Событие запланировано на лето. Кроме того, сообщается, что магазин в Тбилиси будет расположен в историческом центре столицы Грузии.

С июня 2018 года «Барселона» установила непосредственное управление над продажей клубной атрибутики, с целью восстановления полного контроля над брендом и использования его прав на мерчандайзинг для продвижения плана роста розничного бизнеса.