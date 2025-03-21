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ФИФА объявила об исключении «Леона» с клубного чемпионата мира

ФИФА объявила об исключении «Леона» с клубного чемпионата мира
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Международная федерация футбола (ФИФА) на официальном сайте объявила об исключении мексиканского «Леона» с клубного чемпионата мира 2025 года. Организация подчеркнула, что в надлежащее время будет назван клуб, который заменит «Леон».

«После начала дисциплинарного разбирательства в отношении «Пачуки» и «Леона» председатель дисциплинарного комитета ФИФА решил передать дело непосредственно в апелляционный комитет ФИФА в соответствии с пунктом 3 статьи 56 Дисциплинарного кодекса ФИФА.

Рассмотрев все имеющиеся доказательства, председатель апелляционного комитета ФИФА постановил, что «Пачука» и «Леон» не соответствуют критериям многоклубного владения, указанным в пункте 1 статьи 10 Регламента клубного чемпионата мира ФИФА – 2025.

В соответствии с пунктом 4 статьи 10 Регламента клубного чемпионата мира по футболу – 2025 ФИФА постановила, что клуб «Леон» будет исключён из соревнования, а клуб, который заменит его, будет объявлен в надлежащее время», — сказано в заявлении ФИФА.

Клубный чемпионат мира пройдёт в США с 15 июня по 13 июля. Мексиканскими «Леоном» и «Пачукой» владеет одна и та же компания.

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