Наумов: не думаю, что уровень сборной Замбии намного серьёзнее, чем у Гренады

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением об игровом уровне сборной Замбии, с которой российская национальная команда встретится в товарищеском матче (25 марта).

«Не думаю, что уровень сборной Замбии намного серьёзнее, чем у Гренады. Конечно, хотелось бы посильнее соперников для нашей национальной команды, но на безрыбье и рак — рыба. Думаю, в матче с Замбией будет похожая игра и результат, как и с Гренадой. Мне нравится обстановка в сборной России: ребята приезжают, тренируется и раскрепощённо играют», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме Николай Наумов: Карпин пошёл Дзюбе навстречу, вызвав его в сборную России

Как сборная России играет при Карпине: