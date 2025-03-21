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Наумов: не думаю, что уровень сборной Замбии намного серьёзнее, чем у Гренады

Наумов: не думаю, что уровень сборной Замбии намного серьёзнее, чем у Гренады
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением об игровом уровне сборной Замбии, с которой российская национальная команда встретится в товарищеском матче (25 марта).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Замбия
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П1
X
П2

«Не думаю, что уровень сборной Замбии намного серьёзнее, чем у Гренады. Конечно, хотелось бы посильнее соперников для нашей национальной команды, но на безрыбье и рак — рыба. Думаю, в матче с Замбией будет похожая игра и результат, как и с Гренадой. Мне нравится обстановка в сборной России: ребята приезжают, тренируется и раскрепощённо играют», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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