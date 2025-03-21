Комментатор Шнякин заметил, что рекордный гол Дзюбы был забит с нарушением правил

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин обратил внимание, что нападающий сборной России Артём Дзюба нарушил правила перед тем, как забил гол в ворота Гренады в товарищеском матче (5:0). Этот мяч стал 31-м для 36-летнего форварда в составе национальной команды, в результате чего он стал лучшим бомбардиром в её истории.

«А ведь рекордный гол Дзюбы забит… с фолом:) Не видел, чтобы это обсуждали, да и не так важно вроде — скорее забавно. Но повтор чёткий: перед голевым выходом Артём наступил на галик защитнику. Смачно так отдавил.

И вдогонку по Дзюбе. Понятно, что вчера (публикация была сделана 20 марта. — Прим. «Чемпионата») он был среди самых мотивированных (наряду с новичками). Но по игре в футбол тоже ведь был среди лучших. Крепко задумался: если бы вчера проходила официальная игра, Дзюба, похоже, пригодился бы. На фоне травмы Тюкавина и состояния других центрфорвардов», — написал Шнякин в своём телеграм-канале.

Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»

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