Агент Тикнизяна назвал три испанских клуба, сохраняющих интерес к игроку «Локомотива»

Александр Клюев, агент защитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна, рассказал об интересе к своему клиенту со стороны клубов из Европы.

«Бетис», «Леганес», «Севилья» и не только они продолжают следить за Наиром как во время его игр за сборную Армении, так и за «Локомотив», — приводит слова Клюева «Матч ТВ».

Наир Тикнизян выступает за «Локомотив» с августа 2021 года. В стан железнодорожников армянский защитник перебрался из московского ЦСКА. На счету Тикнизяна 27 матчей в Российской Премьер-Лиге и Кубке России. В них защитник отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами.