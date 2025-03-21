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Агент Тикнизяна назвал три испанских клуба, сохраняющих интерес к игроку «Локомотива»

Агент Тикнизяна назвал три испанских клуба, сохраняющих интерес к игроку «Локомотива»
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Александр Клюев, агент защитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна, рассказал об интересе к своему клиенту со стороны клубов из Европы.

«Бетис», «Леганес», «Севилья» и не только они продолжают следить за Наиром как во время его игр за сборную Армении, так и за «Локомотив», — приводит слова Клюева «Матч ТВ».

Наир Тикнизян выступает за «Локомотив» с августа 2021 года. В стан железнодорожников армянский защитник перебрался из московского ЦСКА. На счету Тикнизяна 27 матчей в Российской Премьер-Лиге и Кубке России. В них защитник отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами.

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