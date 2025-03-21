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«Барселона» или «Ливерпуль» могут стать участниками клубного ЧМ вместо «Леона» — Sport.es

«Барселона» или «Ливерпуль» могут стать участниками клубного ЧМ вместо «Леона» — Sport.es
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«Барселона» или «Ливерпуль» могут заменить мексиканский «Леон» на клубном чемпионате мира 2025 года. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, на текущий момент Международная федерация футбола (ФИФА) ещё не определила окончательно, кто станет заменой для «Леона». Однако наиболее вероятно, что место мексиканской команды займёт именно один из указанных европейских топ-клубов.

ФИФА исключила «Леон» с клубного чемпионата мира, поскольку он имеет общего владельца с мексиканской «Пачукой», которая является участником данного соревнования. Клубный чемпионат мира пройдёт в США с 15 июня по 13 июля.

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