Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Англия — Албания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент: Головин тренируется в общей группе «Монако» и готовится к матчу с «Ниццей»

Агент: Головин тренируется в общей группе «Монако» и готовится к матчу с «Ниццей»
Комментарии

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы российского полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал о готовности своего клиента принять участие в следующем матче клуба в чемпионате Франции.

Франция — Лига 1 . 27-й тур
29 марта 2025, суббота. 23:05 МСК
Монако
Монако
Не начался
Ницца
Ницца
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Головин может принять участие во встрече с «Ниццей». Он тренируется в общей группе и готовится к следующей игре», — приводит слова Клюева «Матч ТВ».

«Монако» встретится с «Ниццей» в рамках 27-го тура французской Лиги 1. Игра пройдёт в субботу, 29 марта. Головин пропустил пять последних матчей своей команды в чемпионате Франции из-аа проблем с отводящей мышцей. В турнирной таблице Лиги 1 «Монако» занимает третье место с 47 очками в 26 встречах.

Материалы по теме
«Сравнил бы себя с Кейном и Холандом». Что за нападающий разрывает в составе «Монако»
«Сравнил бы себя с Кейном и Холандом». Что за нападающий разрывает в составе «Монако»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android