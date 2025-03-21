Агент: Головин тренируется в общей группе «Монако» и готовится к матчу с «Ниццей»

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы российского полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал о готовности своего клиента принять участие в следующем матче клуба в чемпионате Франции.

«Головин может принять участие во встрече с «Ниццей». Он тренируется в общей группе и готовится к следующей игре», — приводит слова Клюева «Матч ТВ».

«Монако» встретится с «Ниццей» в рамках 27-го тура французской Лиги 1. Игра пройдёт в субботу, 29 марта. Головин пропустил пять последних матчей своей команды в чемпионате Франции из-аа проблем с отводящей мышцей. В турнирной таблице Лиги 1 «Монако» занимает третье место с 47 очками в 26 встречах.