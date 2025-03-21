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Кубарси покидает сборную Испании из-за травмы и возвращается в «Барселону»

Кубарси покидает сборную Испании из-за травмы и возвращается в «Барселону»
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Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) на официальном сайте объявила, что защитник Пау Кубарси покидает расположение сборной Испании и возвращается в «Барселону».

«После обследования, проведённого медицинской службой Королевской испанской футбольной федерации, было решено, что игрок вернётся в свой клуб, «Барселону», чтобы начать восстановление после травмы правой лодыжки, которая помешала ему завершить матч с Нидерландами», — сказано в заявлении RFEF.

18-летний футболист был заменён на 41-й минуте первой встречи 1/4 финала Лиги наций с Нидерландами (2:2). Ранее в СМИ появлялась информация, что RFEF хочет, чтобы Кубарси остался в расположении сборной Испании до ответной игры с «оранжевыми» (23 марта).

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 1-й матч
20 марта 2025, четверг. 22:45 МСК
Нидерланды
Окончен
2 : 2
Испания
0:1 Уильямс – 9'     1:1 Гакпо – 28'     2:1 Рейндерс – 46'     2:2 Мерино – 90+3'    
Удаления: Хато – 82' / нет
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