Кубарси покидает сборную Испании из-за травмы и возвращается в «Барселону»

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) на официальном сайте объявила, что защитник Пау Кубарси покидает расположение сборной Испании и возвращается в «Барселону».
«После обследования, проведённого медицинской службой Королевской испанской футбольной федерации, было решено, что игрок вернётся в свой клуб, «Барселону», чтобы начать восстановление после травмы правой лодыжки, которая помешала ему завершить матч с Нидерландами», — сказано в заявлении RFEF.
18-летний футболист был заменён на 41-й минуте первой встречи 1/4 финала Лиги наций с Нидерландами (2:2). Ранее в СМИ появлялась информация, что RFEF хочет, чтобы Кубарси остался в расположении сборной Испании до ответной игры с «оранжевыми» (23 марта).
Почему «Барселона» — больше, чем клуб:
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